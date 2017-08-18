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تفاصيل إحباط حرس حدود مكة محاولتين لتهريب نصف طن حشيش

رصد قاربين أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، خلال الفترة الماضية, من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين في أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية, مشيراً إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بنحو ٣٠٠ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وبيّن المقدم القريني؛ أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون -بعون الله وتوفيقه- في التصدي لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه، والله ولي التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل إحباط حرس حدود مكة محاولتين لتهريب نصف طن حشيش
سبق

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، خلال الفترة الماضية, من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين في أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية, مشيراً إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بنحو ٣٠٠ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وبيّن المقدم القريني؛ أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون -بعون الله وتوفيقه- في التصدي لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه، والله ولي التوفيق.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:16 PM

تفاصيل إحباط حرس حدود مكة محاولتين لتهريب نصف طن حشيش

رصد قاربين أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، خلال الفترة الماضية, من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين في أثناء دخولهما البحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية, مشيراً إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بنحو ٣٠٠ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وبيّن المقدم القريني؛ أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون -بعون الله وتوفيقه- في التصدي لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه، والله ولي التوفيق.

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