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"وكيل إمارة حائل" يُكَرّم الأجنحة الأفضل في ختام ملتقى "بيبان"

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كرّم وكيل إمارة حائل، عادل بن صالح آل الشيخ، في ختام ملتقى "بيبان حائل " الأجنحةَ الأفضل في الملتقى.

وجاء جناح إمارة حائل كأفضل تصميم جناح في الملتقى؛ فيما جاء جناح الهيئة العامة للزكاة والدخل كأفضل مقدم خدمات في الملتقى وحقق جناح "مراس" أفضل مقدم حلول إبداعية في الملتقى؛ فيما حقق جناح المديرية العامة للدفاع المدني كأفضل جناح لدعم الملتقى.

رافق "آل الشيخ" نائبُ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتواصل محمد البلوي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم.

من جهته، زار "آل الشيخ" معرض الدفاع المدني المقام ضمن ملتقى بيبان، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمع من المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، للشرح عن طريقة الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر بوابة سلامة، واطلع على البرامج التي قُدّمت للزوار؛ ومن أهمها التعريف بكاشف الدخان، وبيان أهميته، وأثنى على الجهود المقدمة.

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"وكيل إمارة حائل" يُكَرّم الأجنحة الأفضل في ختام ملتقى "بيبان"
سبق

كرّم وكيل إمارة حائل، عادل بن صالح آل الشيخ، في ختام ملتقى "بيبان حائل " الأجنحةَ الأفضل في الملتقى.

وجاء جناح إمارة حائل كأفضل تصميم جناح في الملتقى؛ فيما جاء جناح الهيئة العامة للزكاة والدخل كأفضل مقدم خدمات في الملتقى وحقق جناح "مراس" أفضل مقدم حلول إبداعية في الملتقى؛ فيما حقق جناح المديرية العامة للدفاع المدني كأفضل جناح لدعم الملتقى.

رافق "آل الشيخ" نائبُ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتواصل محمد البلوي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم.

من جهته، زار "آل الشيخ" معرض الدفاع المدني المقام ضمن ملتقى بيبان، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمع من المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، للشرح عن طريقة الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر بوابة سلامة، واطلع على البرامج التي قُدّمت للزوار؛ ومن أهمها التعريف بكاشف الدخان، وبيان أهميته، وأثنى على الجهود المقدمة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
01:41 PM

"وكيل إمارة حائل" يُكَرّم الأجنحة الأفضل في ختام ملتقى "بيبان"

اطلع على طريقة الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر بوابة "سلامة"

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خالد السليمي - حائل
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كرّم وكيل إمارة حائل، عادل بن صالح آل الشيخ، في ختام ملتقى "بيبان حائل " الأجنحةَ الأفضل في الملتقى.

وجاء جناح إمارة حائل كأفضل تصميم جناح في الملتقى؛ فيما جاء جناح الهيئة العامة للزكاة والدخل كأفضل مقدم خدمات في الملتقى وحقق جناح "مراس" أفضل مقدم حلول إبداعية في الملتقى؛ فيما حقق جناح المديرية العامة للدفاع المدني كأفضل جناح لدعم الملتقى.

رافق "آل الشيخ" نائبُ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتواصل محمد البلوي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم.

من جهته، زار "آل الشيخ" معرض الدفاع المدني المقام ضمن ملتقى بيبان، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمع من المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، للشرح عن طريقة الحصول على التراخيص الإلكترونية عبر بوابة سلامة، واطلع على البرامج التي قُدّمت للزوار؛ ومن أهمها التعريف بكاشف الدخان، وبيان أهميته، وأثنى على الجهود المقدمة.

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