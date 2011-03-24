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للرجال والنساء.. أسباب هشاشة العظام وعلاجها في نصائح لـ "سعود الطبية"

أكدت أن التدخين وقلة النشاط البدني يزيدان من فرص حدوثها.. "الفحص مهم"

شددت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم العظام، على ضرورة اتباع النصائح الطبية للوقاية من هشاشة العظام.

وأكدت المدينة أهمية عوامل التغذية في زيادة كثافة العظام؛ كالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، ومنها: مشتقات الحليب والخضراوات الورقية وأسماك السلمون وممارسة التمارين الرياضة للحفاظ على صلابة العظام، والتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين (د) الذي بدوره يقوم بمساعدة الجهاز الهضمي على امتصاص الكالسيوم ونقله إلى العظام".

وبيّنت أن العظام تتكون من أنسجة حيّة تتغير باستمرار من عدة عمليات بين البناء والتكسير، فعندما تقل أو لا تكون هناك عمليات بناء فعندها تصبح العظام هشة وقابلة للانكسار، ومن هنا أتى مصطلح هشاشة العظام، مشيرة إلى أن أعراض هشاشة العظام لا تظهر عادة في المراحل المبكرة؛ لكن في حال ضعف العظام لدرجة معينة تحدث الأعراض؛ كآلام الظهر وانحناء الوقفة، وزيادة احتمالية كسور في العظام، وبالتحديد عظام فقرات الظهر والحوض "الورك".

وأشارت إلى عوامل متعددة تزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام منها: تقدم العمر والتدخين وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي، وعند النساء أيضاً في حال انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وبالتحديد عند انقطاع الطمث وفرط نشاط الغدة الدرقية والكظرية، منوهة أنه في حالات وصول العمر سن الـ 60 للرجال و55 للنساء أو انقطاع الطمث المبكر أو العلاج بأدوية تزيد من احتمالية الهشاشة، مثل الكورتيزون لفترة طويلة؛ لا بد من عمل إجراءات وفحوصات لقياس نسبة الكالسيوم وفيتامين (د) قبل البدء بالعلاج المناسب لزيادة كثافة العظام وبالتالي تقليل احتمالية حدوث الكسور.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للرجال والنساء.. أسباب هشاشة العظام وعلاجها في نصائح لـ "سعود الطبية"
سبق

شددت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم العظام، على ضرورة اتباع النصائح الطبية للوقاية من هشاشة العظام.

وأكدت المدينة أهمية عوامل التغذية في زيادة كثافة العظام؛ كالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، ومنها: مشتقات الحليب والخضراوات الورقية وأسماك السلمون وممارسة التمارين الرياضة للحفاظ على صلابة العظام، والتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين (د) الذي بدوره يقوم بمساعدة الجهاز الهضمي على امتصاص الكالسيوم ونقله إلى العظام".

وبيّنت أن العظام تتكون من أنسجة حيّة تتغير باستمرار من عدة عمليات بين البناء والتكسير، فعندما تقل أو لا تكون هناك عمليات بناء فعندها تصبح العظام هشة وقابلة للانكسار، ومن هنا أتى مصطلح هشاشة العظام، مشيرة إلى أن أعراض هشاشة العظام لا تظهر عادة في المراحل المبكرة؛ لكن في حال ضعف العظام لدرجة معينة تحدث الأعراض؛ كآلام الظهر وانحناء الوقفة، وزيادة احتمالية كسور في العظام، وبالتحديد عظام فقرات الظهر والحوض "الورك".

وأشارت إلى عوامل متعددة تزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام منها: تقدم العمر والتدخين وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي، وعند النساء أيضاً في حال انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وبالتحديد عند انقطاع الطمث وفرط نشاط الغدة الدرقية والكظرية، منوهة أنه في حالات وصول العمر سن الـ 60 للرجال و55 للنساء أو انقطاع الطمث المبكر أو العلاج بأدوية تزيد من احتمالية الهشاشة، مثل الكورتيزون لفترة طويلة؛ لا بد من عمل إجراءات وفحوصات لقياس نسبة الكالسيوم وفيتامين (د) قبل البدء بالعلاج المناسب لزيادة كثافة العظام وبالتالي تقليل احتمالية حدوث الكسور.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
12:34 PM

للرجال والنساء.. أسباب هشاشة العظام وعلاجها في نصائح لـ "سعود الطبية"

أكدت أن التدخين وقلة النشاط البدني يزيدان من فرص حدوثها.. "الفحص مهم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم العظام، على ضرورة اتباع النصائح الطبية للوقاية من هشاشة العظام.

وأكدت المدينة أهمية عوامل التغذية في زيادة كثافة العظام؛ كالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، ومنها: مشتقات الحليب والخضراوات الورقية وأسماك السلمون وممارسة التمارين الرياضة للحفاظ على صلابة العظام، والتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين (د) الذي بدوره يقوم بمساعدة الجهاز الهضمي على امتصاص الكالسيوم ونقله إلى العظام".

وبيّنت أن العظام تتكون من أنسجة حيّة تتغير باستمرار من عدة عمليات بين البناء والتكسير، فعندما تقل أو لا تكون هناك عمليات بناء فعندها تصبح العظام هشة وقابلة للانكسار، ومن هنا أتى مصطلح هشاشة العظام، مشيرة إلى أن أعراض هشاشة العظام لا تظهر عادة في المراحل المبكرة؛ لكن في حال ضعف العظام لدرجة معينة تحدث الأعراض؛ كآلام الظهر وانحناء الوقفة، وزيادة احتمالية كسور في العظام، وبالتحديد عظام فقرات الظهر والحوض "الورك".

وأشارت إلى عوامل متعددة تزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام منها: تقدم العمر والتدخين وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي، وعند النساء أيضاً في حال انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وبالتحديد عند انقطاع الطمث وفرط نشاط الغدة الدرقية والكظرية، منوهة أنه في حالات وصول العمر سن الـ 60 للرجال و55 للنساء أو انقطاع الطمث المبكر أو العلاج بأدوية تزيد من احتمالية الهشاشة، مثل الكورتيزون لفترة طويلة؛ لا بد من عمل إجراءات وفحوصات لقياس نسبة الكالسيوم وفيتامين (د) قبل البدء بالعلاج المناسب لزيادة كثافة العظام وبالتالي تقليل احتمالية حدوث الكسور.

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