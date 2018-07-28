كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء.

أمير تبوك يلتقي غدًا المواطنين في محافظة ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-26 يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء. كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:39 PM

أمير تبوك يلتقي غدًا المواطنين في محافظة ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد يقف على مشروعات تنموية بالمحافظة





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يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء.

كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.