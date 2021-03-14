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30 معدة لغسيل الأرضيات بساحات وسطح المسجد النبوي أثناء الموجة الغبارية

بتشغيل طاقم مكون من 1290 عاملاً بأقسام الرجال و200 عاملة بأقسام النساء

كثفت إدارة تطهير المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان أداء سير العمل، وذلك إثر الموجة الغبارية على منطقة المدينة المنورة .

وتفصيلاً، خصصت الإدارة تشغيل طاقم مكون من 1290 عاملاً بأقسام الرجال وعدد 200 عاملة بأقسام النساء لغسيل الأرضيات داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته، إضافة إلى تشغيل 25 معدة غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات و5 معدات مخصصة للسطح وللمسجد من الداخل، مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل الحرم النبوي والتوسعات والساحات والدورات بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة، وذلك لتفادي تراكم الأتربة والغبار .

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30 معدة لغسيل الأرضيات بساحات وسطح المسجد النبوي أثناء الموجة الغبارية
سبق

كثفت إدارة تطهير المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان أداء سير العمل، وذلك إثر الموجة الغبارية على منطقة المدينة المنورة .

وتفصيلاً، خصصت الإدارة تشغيل طاقم مكون من 1290 عاملاً بأقسام الرجال وعدد 200 عاملة بأقسام النساء لغسيل الأرضيات داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته، إضافة إلى تشغيل 25 معدة غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات و5 معدات مخصصة للسطح وللمسجد من الداخل، مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل الحرم النبوي والتوسعات والساحات والدورات بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة، وذلك لتفادي تراكم الأتربة والغبار .

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:23 PM

30 معدة لغسيل الأرضيات بساحات وسطح المسجد النبوي أثناء الموجة الغبارية

بتشغيل طاقم مكون من 1290 عاملاً بأقسام الرجال و200 عاملة بأقسام النساء

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
688

كثفت إدارة تطهير المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان أداء سير العمل، وذلك إثر الموجة الغبارية على منطقة المدينة المنورة .

وتفصيلاً، خصصت الإدارة تشغيل طاقم مكون من 1290 عاملاً بأقسام الرجال وعدد 200 عاملة بأقسام النساء لغسيل الأرضيات داخل المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته، إضافة إلى تشغيل 25 معدة غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات و5 معدات مخصصة للسطح وللمسجد من الداخل، مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل الحرم النبوي والتوسعات والساحات والدورات بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة، وذلك لتفادي تراكم الأتربة والغبار .

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