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قبل ساعات من رحيله.. ترامب يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق روسيا"

تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق.. والمنتهية ولايته خفف الأحكام بحق 70 آخرين

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أصدر عفوًا عن 73 شخصًا وخفف الأحكام بحق 70 آخرين، كما أمر -قبل ساعات من مغادرة منصبه- برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته؛ حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

واليوم الأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل ساعات من رحيله.. ترامب يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق روسيا"
سبق

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أصدر عفوًا عن 73 شخصًا وخفف الأحكام بحق 70 آخرين، كما أمر -قبل ساعات من مغادرة منصبه- برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته؛ حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

واليوم الأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
09:56 AM

قبل ساعات من رحيله.. ترامب يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق روسيا"

تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق.. والمنتهية ولايته خفف الأحكام بحق 70 آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أصدر عفوًا عن 73 شخصًا وخفف الأحكام بحق 70 آخرين، كما أمر -قبل ساعات من مغادرة منصبه- برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته؛ حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

واليوم الأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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