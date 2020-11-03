النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو: مشاهد صادمة من زلزال إزمير.. ركام وأنقاض ومبانٍ متداعية وأخرى على وشك الانهيار

لقطات جوية أظهرت حجم الدمار

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حجم الدمار الذي أحدثه زلزال إزمير في المباني السكنية في تركيا، التي ظهرت متأثرة بشدة، وانهار بعضها، فيما بقي الآخر على وشك التداعي.

وتُظهر اللقطات الجوية المباني المنهارة والمهدمة في مدينة إزمير التي تضررت بشدة إثر الزلزال، وهي مدينة على ساحل بحر إيجة التركي.

وتظهر اللقطات عمال الإنقاذ، إلى جانب كلاب البحث، وهم يواصلون البحث بين الأنقاض والركام على أمل العثور على ناجين. وانتشلت فِرق الإنقاذ فتاتَين صغيرتَين على قيد الحياة يوم الاثنين من تحت حطام المباني السكنية المنهارة في إزمير.

وقال مسؤولون إن 20 مبنى دُمرت في منطقة بيركلي بإزمير، فيما اتجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي ومشروع "السلام العقاري" في تداعي المباني السكنية عقب الزلزال؛ إذ أطلق ذلك المشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2018؛ وذلك للتصالح مع المباني المخالفة للشروط والمعايير الخاصة للبناء، التي شُيدت قبل 31 أكتوبر 2017.

وبلغ عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء أكثر من 800 ألف عقار مخالف، ونحو 10 ملايين وحدة سكنية، وجاءت أزمير في المرتبة الثانية من حيث أكثر المدن التركية احتضانًا للمباني المخالفة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 85 يوم الاثنين بعد أن اكتشفت فِرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث وسط أنقاض المباني في إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد، فيما بلغ عدد المصابين زهاء الألف مصاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو: مشاهد صادمة من زلزال إزمير.. ركام وأنقاض ومبانٍ متداعية وأخرى على وشك الانهيار
سبق

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حجم الدمار الذي أحدثه زلزال إزمير في المباني السكنية في تركيا، التي ظهرت متأثرة بشدة، وانهار بعضها، فيما بقي الآخر على وشك التداعي.

وتُظهر اللقطات الجوية المباني المنهارة والمهدمة في مدينة إزمير التي تضررت بشدة إثر الزلزال، وهي مدينة على ساحل بحر إيجة التركي.

وتظهر اللقطات عمال الإنقاذ، إلى جانب كلاب البحث، وهم يواصلون البحث بين الأنقاض والركام على أمل العثور على ناجين. وانتشلت فِرق الإنقاذ فتاتَين صغيرتَين على قيد الحياة يوم الاثنين من تحت حطام المباني السكنية المنهارة في إزمير.

وقال مسؤولون إن 20 مبنى دُمرت في منطقة بيركلي بإزمير، فيما اتجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي ومشروع "السلام العقاري" في تداعي المباني السكنية عقب الزلزال؛ إذ أطلق ذلك المشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2018؛ وذلك للتصالح مع المباني المخالفة للشروط والمعايير الخاصة للبناء، التي شُيدت قبل 31 أكتوبر 2017.

وبلغ عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء أكثر من 800 ألف عقار مخالف، ونحو 10 ملايين وحدة سكنية، وجاءت أزمير في المرتبة الثانية من حيث أكثر المدن التركية احتضانًا للمباني المخالفة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 85 يوم الاثنين بعد أن اكتشفت فِرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث وسط أنقاض المباني في إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد، فيما بلغ عدد المصابين زهاء الألف مصاب.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:51 AM

بالفيديو: مشاهد صادمة من زلزال إزمير.. ركام وأنقاض ومبانٍ متداعية وأخرى على وشك الانهيار

لقطات جوية أظهرت حجم الدمار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
2,465

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حجم الدمار الذي أحدثه زلزال إزمير في المباني السكنية في تركيا، التي ظهرت متأثرة بشدة، وانهار بعضها، فيما بقي الآخر على وشك التداعي.

وتُظهر اللقطات الجوية المباني المنهارة والمهدمة في مدينة إزمير التي تضررت بشدة إثر الزلزال، وهي مدينة على ساحل بحر إيجة التركي.

وتظهر اللقطات عمال الإنقاذ، إلى جانب كلاب البحث، وهم يواصلون البحث بين الأنقاض والركام على أمل العثور على ناجين. وانتشلت فِرق الإنقاذ فتاتَين صغيرتَين على قيد الحياة يوم الاثنين من تحت حطام المباني السكنية المنهارة في إزمير.

وقال مسؤولون إن 20 مبنى دُمرت في منطقة بيركلي بإزمير، فيما اتجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي ومشروع "السلام العقاري" في تداعي المباني السكنية عقب الزلزال؛ إذ أطلق ذلك المشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2018؛ وذلك للتصالح مع المباني المخالفة للشروط والمعايير الخاصة للبناء، التي شُيدت قبل 31 أكتوبر 2017.

وبلغ عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء أكثر من 800 ألف عقار مخالف، ونحو 10 ملايين وحدة سكنية، وجاءت أزمير في المرتبة الثانية من حيث أكثر المدن التركية احتضانًا للمباني المخالفة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 85 يوم الاثنين بعد أن اكتشفت فِرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث وسط أنقاض المباني في إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد، فيما بلغ عدد المصابين زهاء الألف مصاب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,942

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة