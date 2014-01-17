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غدًا افتتاح المؤتمر الدولي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

يبحث المستجدات العلمية والتحديات في مختلف تخصصاتها بمشاركة 44 من الخبراء العالميين

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، الذي تُنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمستشفى السويدي، حضوريًّا، ويستمر حتى 20 يناير 2022م.

ويبحث المؤتمر أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات العناية الحرجة، بمشاركة 44 من الخبراء العالميين، الذين سيقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل.. واعتمدت هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر بـ36 ساعة تعليم طبي.

وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين؛ يسعى إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لفئتي البالغين والأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة؛ علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا، المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة؛ مشيرًا في هذا السياق إلى أن عدد الحضور لن يقل عن "1000" ممارس صحي، عطفًا على معدل الإقبال على التسجيل وأعداد حضور النسخ السابقة من المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يتيح فرصًا واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص؛ مما سينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرضٌ يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية؛ بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا افتتاح المؤتمر الدولي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي
سبق

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، الذي تُنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمستشفى السويدي، حضوريًّا، ويستمر حتى 20 يناير 2022م.

ويبحث المؤتمر أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات العناية الحرجة، بمشاركة 44 من الخبراء العالميين، الذين سيقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل.. واعتمدت هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر بـ36 ساعة تعليم طبي.

وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين؛ يسعى إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لفئتي البالغين والأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة؛ علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا، المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة؛ مشيرًا في هذا السياق إلى أن عدد الحضور لن يقل عن "1000" ممارس صحي، عطفًا على معدل الإقبال على التسجيل وأعداد حضور النسخ السابقة من المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يتيح فرصًا واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص؛ مما سينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرضٌ يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية؛ بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:35 AM

غدًا افتتاح المؤتمر الدولي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي

يبحث المستجدات العلمية والتحديات في مختلف تخصصاتها بمشاركة 44 من الخبراء العالميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، الذي تُنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمستشفى السويدي، حضوريًّا، ويستمر حتى 20 يناير 2022م.

ويبحث المؤتمر أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات العناية الحرجة، بمشاركة 44 من الخبراء العالميين، الذين سيقدمون 44 محاضرة، إضافة إلى أن المؤتمر يشهد عقد عدة ورش عمل.. واعتمدت هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر بـ36 ساعة تعليم طبي.

وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية: إن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين؛ يسعى إلى استكشاف فرص الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لفئتي البالغين والأطفال، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة؛ علاوة على استعراض أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة محليًّا ودوليًّا، المختصة بسلامة المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وكذلك الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة؛ مشيرًا في هذا السياق إلى أن عدد الحضور لن يقل عن "1000" ممارس صحي، عطفًا على معدل الإقبال على التسجيل وأعداد حضور النسخ السابقة من المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يتيح فرصًا واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص؛ مما سينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العناية الحرجة.

وأوضح الدكتور "العمري" أن المؤتمر سيصاحبه معرضٌ يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، في مجال العناية الحرجة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ نشأتها عام 1995م دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، لتواكب المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية؛ بهدف تمكين الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومتوافقة مع مستهدفات الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

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