أسقط أودينيزي بثنائية.. "إبراهيموفيتش" ينقذ ميلان في الوقت القاتل

واصل فريق ميلان تمسكه بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.



وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 18، وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريجو دي بول في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الدقيقة 83.



ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.