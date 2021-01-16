العراق يسجل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات

سجل العراق 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية مسجلة منذ أشهر, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 607587 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي اليوم، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 12935 حالة, فيما تم تسجيل 2009 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 567898 حالة.

