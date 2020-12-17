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"أم الكرم" بطلًا لفروسية حائل في تمهيدي 2017.. و"عايفة" أول المفتوح

5 أشواط تكوّن بها حفل السباق الـ9.. كأس للصدارة وجوائز للفائزين بالأشواط

حققت الفرس "أم الكرم" لقب بطل الميادين التمهيدي مواليد 2017م في الشوط الأول للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي الشلاقي، بالخيال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق للحفل التاسع الذي أقيم، أمس الأربعاء، بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 2000م.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن الجواد "نجم بلقرافيا" أحرز المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك والمدرب سلطان الطلاع، والخيال ياسر المساعد.

وكسب الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة "مضنون عبدالله" للمالك رشيد عايد الهاملي، والمدرب خالد الهاملي، والخيال نواف الفيروز؛ فيما انتزع صدارة الشوط الرابع، الجواد "ضحضاح" للمالك سليمان صايل الشلاقي، والمدرب خشان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

فيما حققت الفرس "عايفة" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب صقر العبيد، والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بلقب بطل الميادين التمهيدي، والجوائز للفائزين في الأشواط التالية.

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"أم الكرم" بطلًا لفروسية حائل في تمهيدي 2017.. و"عايفة" أول المفتوح
سبق

حققت الفرس "أم الكرم" لقب بطل الميادين التمهيدي مواليد 2017م في الشوط الأول للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي الشلاقي، بالخيال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق للحفل التاسع الذي أقيم، أمس الأربعاء، بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 2000م.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن الجواد "نجم بلقرافيا" أحرز المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك والمدرب سلطان الطلاع، والخيال ياسر المساعد.

وكسب الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة "مضنون عبدالله" للمالك رشيد عايد الهاملي، والمدرب خالد الهاملي، والخيال نواف الفيروز؛ فيما انتزع صدارة الشوط الرابع، الجواد "ضحضاح" للمالك سليمان صايل الشلاقي، والمدرب خشان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

فيما حققت الفرس "عايفة" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب صقر العبيد، والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بلقب بطل الميادين التمهيدي، والجوائز للفائزين في الأشواط التالية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:11 AM

"أم الكرم" بطلًا لفروسية حائل في تمهيدي 2017.. و"عايفة" أول المفتوح

5 أشواط تكوّن بها حفل السباق الـ9.. كأس للصدارة وجوائز للفائزين بالأشواط

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منصور الشلاقي - الرياض
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حققت الفرس "أم الكرم" لقب بطل الميادين التمهيدي مواليد 2017م في الشوط الأول للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي الشلاقي، بالخيال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق للحفل التاسع الذي أقيم، أمس الأربعاء، بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 2000م.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن الجواد "نجم بلقرافيا" أحرز المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك والمدرب سلطان الطلاع، والخيال ياسر المساعد.

وكسب الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة "مضنون عبدالله" للمالك رشيد عايد الهاملي، والمدرب خالد الهاملي، والخيال نواف الفيروز؛ فيما انتزع صدارة الشوط الرابع، الجواد "ضحضاح" للمالك سليمان صايل الشلاقي، والمدرب خشان الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

فيما حققت الفرس "عايفة" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب صقر العبيد، والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بلقب بطل الميادين التمهيدي، والجوائز للفائزين في الأشواط التالية.

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