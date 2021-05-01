ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:46 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.