المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-01
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
10:46 AM
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.