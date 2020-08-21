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"الصحة": تسجيل 1213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1591 خلال الـ24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية: 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا

315 حالة لانتقال العدوى محليًّا و9 وافدة

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و670 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

ومن بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و9 حالات وافدة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات؛ فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفًا و120 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و670 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

ومن بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و9 حالات وافدة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات؛ فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفًا و120 شخصًا.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
02:22 PM

كوريا الجنوبية: 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا

315 حالة لانتقال العدوى محليًّا و9 وافدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و670 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

ومن بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و9 حالات وافدة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات؛ فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفًا و120 شخصًا.

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