في غياب الدوليين.. الاتفاق يستأنف تدريباته بقيادة "العطوي"

بدء أعمال الزراعة الشتوية السنوية للملعب

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ،اليوم الأربعاء ، على ملعب النادي الرديف، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا التي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وجاء انتقال تدريبات الفريق الاتفاقي إلى ملعب النادي الرديف نظراً لبدء أعمال الزراعة الشتوية السنوية على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، والتي ستستغرق 4 أسابيع.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية مع المعد البدني من خلال عدة محطات للحواجز والأقماع، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.

وشهد التدريب غياب عدد من اللاعبين لاستدعائهم لمنتخباتهم الوطنية، حيث انضم المدافع سعيد الربيعي للمنتخب الأول لكرة القدم، بينما انضم اللاعبان حامد الغامدي وسعد السلولي للمنتخب الأولمبي، وانضم الحارس الجزائري رايس مبولحي لمنتخب بلاده، واستدعي لاعب الوسط نعيم سليتي للانضمام لمنتخب بلاده تونس، وانضم المدافع كارول ميتس لمنتخب إستونيا.