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كورونا يصيب 27 شخصاً جديداً بموريتانيا.. وتونس تسجل 24 حالة وفاة

79  ينضمون لمصابي الفيروس بالكونغو ليرتفع الإجمالي إلى 11839 مصاباً

سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، أمس الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

وسجّلت الكونغو الديمقراطية 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11839 إصابة.ً

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 321 حالةً، بعد تسجيل حالتي وفاة.

وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان الاثنين، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.

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كورونا يصيب 27 شخصاً جديداً بموريتانيا.. وتونس تسجل 24 حالة وفاة
سبق

سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، أمس الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

وسجّلت الكونغو الديمقراطية 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11839 إصابة.ً

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 321 حالةً، بعد تسجيل حالتي وفاة.

وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان الاثنين، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
12:13 AM

كورونا يصيب 27 شخصاً جديداً بموريتانيا.. وتونس تسجل 24 حالة وفاة

79  ينضمون لمصابي الفيروس بالكونغو ليرتفع الإجمالي إلى 11839 مصاباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، أمس الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

وسجّلت الكونغو الديمقراطية 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11839 إصابة.ً

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 321 حالةً، بعد تسجيل حالتي وفاة.

وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان الاثنين، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.

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