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شاهد.. هكذا أصبحت مركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان

الأم لقيت مصرعها وعمليات بحث مستمرة عن الأب والأبناء

رصد متطوعون في أعمال البحث عن الأسرة المفقودة في وادي مسلة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان، السيارة التي كانت تقل الأسرة عندما جرفها التيار القوي الذي اندفع نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظات منطقة جازان أمس الثلاثاء.

وكانت السيارة تهشمت كليًا في دلالة على قوة التيار وسرعة جريان الوادي الذي يقع في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، واستمرت أعمال البحث من قِبل الدفاع المدني والمتطوعين عن الأب والأبناء بعدما عثر على الأم متوفاة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أوضح أنه عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد، وهي الزوجة، وفي حالة وفاة، فيما جار البحث عن باقي المفقودين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا أصبحت مركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان
سبق

رصد متطوعون في أعمال البحث عن الأسرة المفقودة في وادي مسلة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان، السيارة التي كانت تقل الأسرة عندما جرفها التيار القوي الذي اندفع نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظات منطقة جازان أمس الثلاثاء.

وكانت السيارة تهشمت كليًا في دلالة على قوة التيار وسرعة جريان الوادي الذي يقع في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، واستمرت أعمال البحث من قِبل الدفاع المدني والمتطوعين عن الأب والأبناء بعدما عثر على الأم متوفاة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أوضح أنه عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد، وهي الزوجة، وفي حالة وفاة، فيما جار البحث عن باقي المفقودين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:51 PM

شاهد.. هكذا أصبحت مركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان

الأم لقيت مصرعها وعمليات بحث مستمرة عن الأب والأبناء

A A A
محمد المواسي - جازان
6
11,234

رصد متطوعون في أعمال البحث عن الأسرة المفقودة في وادي مسلة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان، السيارة التي كانت تقل الأسرة عندما جرفها التيار القوي الذي اندفع نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظات منطقة جازان أمس الثلاثاء.

وكانت السيارة تهشمت كليًا في دلالة على قوة التيار وسرعة جريان الوادي الذي يقع في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، واستمرت أعمال البحث من قِبل الدفاع المدني والمتطوعين عن الأب والأبناء بعدما عثر على الأم متوفاة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أوضح أنه عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد، وهي الزوجة، وفي حالة وفاة، فيما جار البحث عن باقي المفقودين.

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