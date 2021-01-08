بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).



من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.



وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".