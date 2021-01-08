تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".
بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".