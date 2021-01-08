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بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".

لقاح كورونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
10:06 PM
اخر تعديل
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
11:38 PM

بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
27,094

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

من جهته، رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه -سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".

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