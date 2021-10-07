أسفر اصطدام قطارين في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، ليل الخميس، عن سقوط 33 جريحًا في حصيلة أولية، حسب العربية نت. وتفصيلاً، عبّرت شركة السكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وتعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات. ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس، معز تريعة، أنه لم يتم التأكد من جود وفيات بين المصابين، مبينًا أن الحادث بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع تونس- سوسة، على مستوى محطة الأرتال مقرين الرياض، وفق موقع "تونس سكوب". وأشار تريعة، إلى أنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى بن عروس.

إصابة 33 شخصًا في اصطدام قطارين بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-07 أسفر اصطدام قطارين في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، ليل الخميس، عن سقوط 33 جريحًا في حصيلة أولية، حسب العربية نت.



وتفصيلاً، عبّرت شركة السكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وتعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.



ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس، معز تريعة، أنه لم يتم التأكد من جود وفيات بين المصابين، مبينًا أن الحادث بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع تونس- سوسة، على مستوى محطة الأرتال مقرين الرياض، وفق موقع "تونس سكوب".



وأشار تريعة، إلى أنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى بن عروس.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:54 PM

إصابة 33 شخصًا في اصطدام قطارين بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث





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أسفر اصطدام قطارين في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، ليل الخميس، عن سقوط 33 جريحًا في حصيلة أولية، حسب العربية نت.



وتفصيلاً، عبّرت شركة السكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وتعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.



ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس، معز تريعة، أنه لم يتم التأكد من جود وفيات بين المصابين، مبينًا أن الحادث بين قطار الأحواز الجنوبية والقطار السريع تونس- سوسة، على مستوى محطة الأرتال مقرين الرياض، وفق موقع "تونس سكوب".



وأشار تريعة، إلى أنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفى بن عروس.