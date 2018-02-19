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إطلاق مبادرة "عز وعطاء" بجازان بمناسبة "يوم التأسيس"

تشتمل على توزيع 12 ألف سلة غذائية لمستفيدي "البر"

أطلقت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، اليوم، مبادرة تحت شعار "عز وعطاء"، بمناسبة "يوم التأسيس"، وذلك بتوزيع 12 ألف سلة غذائية، على الأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر بالمنطقة.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تتضمن توزيع 55000 كيس دقيق، و10000 كرتون تمر فاخر، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة.

وذكرت أن عملية التوزيع تتم من خلال خطة ميدانية بالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وعُمد الأحياء والفرق التطوعية لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في أسرع وقت ممكن.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق مبادرة "عز وعطاء" بجازان بمناسبة "يوم التأسيس"
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، اليوم، مبادرة تحت شعار "عز وعطاء"، بمناسبة "يوم التأسيس"، وذلك بتوزيع 12 ألف سلة غذائية، على الأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر بالمنطقة.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تتضمن توزيع 55000 كيس دقيق، و10000 كرتون تمر فاخر، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة.

وذكرت أن عملية التوزيع تتم من خلال خطة ميدانية بالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وعُمد الأحياء والفرق التطوعية لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في أسرع وقت ممكن.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
04:03 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:38 PM

إطلاق مبادرة "عز وعطاء" بجازان بمناسبة "يوم التأسيس"

تشتمل على توزيع 12 ألف سلة غذائية لمستفيدي "البر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أطلقت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، اليوم، مبادرة تحت شعار "عز وعطاء"، بمناسبة "يوم التأسيس"، وذلك بتوزيع 12 ألف سلة غذائية، على الأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر بالمنطقة.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تتضمن توزيع 55000 كيس دقيق، و10000 كرتون تمر فاخر، بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات بالمنطقة.

وذكرت أن عملية التوزيع تتم من خلال خطة ميدانية بالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وعُمد الأحياء والفرق التطوعية لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة في أسرع وقت ممكن.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

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