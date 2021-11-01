أمطارٌ تبشّر بخير فاستغفروا.. "الحصيني": نوفمبر برودة واعتدال ولطافة!
قال إن أول أيام الشهر خصائصه المناخية من الخريف وهو من أيام الوسم
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.
وأضاف: "يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة".
واختتم "الحصيني": "توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا".
أمطارٌ تبشّر بخير فاستغفروا.. "الحصيني": نوفمبر برودة واعتدال ولطافة!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-01
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.
وأضاف: "يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة".
واختتم "الحصيني": "توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا".
01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:33 AM
أمطارٌ تبشّر بخير فاستغفروا.. "الحصيني": نوفمبر برودة واعتدال ولطافة!
قال إن أول أيام الشهر خصائصه المناخية من الخريف وهو من أيام الوسم
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.
وأضاف: "يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة".
واختتم "الحصيني": "توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا".