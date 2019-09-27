فيديو مروع .. مصعد يحتجز جسد رضيع فكيف تم إخراجه من الحديد والخرسانة؟

كان نصف الطفل بالداخل ونصفه الآخر بالخارج

لو لم تلتقط الكاميرات ما حدث لهذا الرضيع، ربما لن يصدق كثيرون كيف احتجز المصعد نصفه بالداخل ونصفه الآخر بالخارج، وكيف قام رجال الإنقاذ بقطع الحديد حتى تمكنوا من إخراج الطفل، برحمة من الله.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع في مدينة هيفي شرقي الصين، والتقطته كاميرات المراقبة داخل المصعد.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، توقف المصعد وخروج الركاب، وفي النهاية سحبت الأم دراجتها الهوائية، وعلى مقعد الدراجة كان يجلس رضيعها، الذي يبلغ من العمر 15 شهرًا، وفي اللحظة التي كانت الأم على باب المصعد تسحب الدراجة، انطلق المصعد إلى أعلى على الرغم من الأبواب المفتوحة، وتمكنت الأم من إبعاد جسدها عن طريق الإطار الخرساني لبئر المصعد، لكن هذا الإطار ضغط على الهيكل الحديدي للدراجة، ثم توقف بعدما حاصر الدراجة وبداخلها الرضيع على مقعده.

ويظهر الفيديو نصف الرضيع السفلي داخل المصعد بينما كانت رأسه والجزء العلوي خارج المصعد، ولو أكمل المصعد صعوده لقسم الرضيع نصفين.

وتضيف الصحيفة: استدعت حالة الرضيع وألم حشره بين الحديد عملية إنقاذ سريعة ومحمومة وهو ما قام به رجال الإنقاذ بسرعة حتى تمكنوا من قطع مقعد الطفل من الهيكل المعدني للدراجة، حتى تمكنوا من سحب الطفل وإخراجه.

كما بذل رجال الإنقاذ جهودًا كبيرة لتهدئة الطفل وأمه اللذين واصلا البكاء والصراخ، حتى انتهت العملية بنجاح، وخرج الطفل دون إصابات.

وقالت الشرطة: إنها فتحت تحقيقًا في العطل الذي أصاب المصعد وجعله يتحرك على الرغم من أن الباب كان مفتوحًا، ما تسبب في الحادث.