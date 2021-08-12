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"الغامدي" يتفقد وحدة البيئة والمياه والزراعة بـ"بني مالك"

ناقش احتياجات الوحدة وبرامج دعم المزارعين ومربي الماشية

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وحدة الوزارة في بني مالك جنوب محافظة الطائف، يرافقه مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي. وكان في استقبالهما مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك عبدالمحسن المالكي.

اطلع الغامدي على سير العمل واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

والتقى الغامدي المستفيدين من خدمات الوزارة من أبناء المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

واطلع على نموذج السياحة الزراعية في منتجع اللوز البجلي، إذ يعتبر أحد الميزات النسبية للمنطقة وأحد أشهر منتجاتها، حيث يعتبر موطن شجرة اللوز البجلي ببني مالك الذي يتميز بطعمه اللذيذ والمختلف عن بقية أنواع اللوز المحلي والمستورد، فبيئة الطائف هي المكان الملائم لهذه الشجرة، وقد تنبت في غيرها إلا أن الجودة ليست ذاتها سواء في المحصول أو غزارة المنتج وبالشكل الطبيعي.

وفي موسمها الإقبال متزايد على اللوز البجلي المحلي المتفرد بصغر حجمه عن المستورد وجودته العالية.

كما قام بجولة على مشاتل إنتاج شتلات الأصول الزراعية للرمان والعنب والتين واللوز، ضمن مبادرات دعم الوزارة لبرنامج ريف ومبادرة المدرجات، وعلى المزارع المتخصصة في أشجار الفاكهة والاطلاع على مبادرات الوزارة "كمزرعة فليغرسها"، وفي الزراعة البعلية، ودور برنامج ريف في دعمها واختتم جولته بزيارة مزرعة المزارع السعيد.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي" يتفقد وحدة البيئة والمياه والزراعة بـ"بني مالك"
سبق

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وحدة الوزارة في بني مالك جنوب محافظة الطائف، يرافقه مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي. وكان في استقبالهما مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك عبدالمحسن المالكي.

اطلع الغامدي على سير العمل واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

والتقى الغامدي المستفيدين من خدمات الوزارة من أبناء المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

واطلع على نموذج السياحة الزراعية في منتجع اللوز البجلي، إذ يعتبر أحد الميزات النسبية للمنطقة وأحد أشهر منتجاتها، حيث يعتبر موطن شجرة اللوز البجلي ببني مالك الذي يتميز بطعمه اللذيذ والمختلف عن بقية أنواع اللوز المحلي والمستورد، فبيئة الطائف هي المكان الملائم لهذه الشجرة، وقد تنبت في غيرها إلا أن الجودة ليست ذاتها سواء في المحصول أو غزارة المنتج وبالشكل الطبيعي.

وفي موسمها الإقبال متزايد على اللوز البجلي المحلي المتفرد بصغر حجمه عن المستورد وجودته العالية.

كما قام بجولة على مشاتل إنتاج شتلات الأصول الزراعية للرمان والعنب والتين واللوز، ضمن مبادرات دعم الوزارة لبرنامج ريف ومبادرة المدرجات، وعلى المزارع المتخصصة في أشجار الفاكهة والاطلاع على مبادرات الوزارة "كمزرعة فليغرسها"، وفي الزراعة البعلية، ودور برنامج ريف في دعمها واختتم جولته بزيارة مزرعة المزارع السعيد.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:02 PM

"الغامدي" يتفقد وحدة البيئة والمياه والزراعة بـ"بني مالك"

ناقش احتياجات الوحدة وبرامج دعم المزارعين ومربي الماشية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وحدة الوزارة في بني مالك جنوب محافظة الطائف، يرافقه مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي. وكان في استقبالهما مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحداد بني مالك عبدالمحسن المالكي.

اطلع الغامدي على سير العمل واستعرض مع موظفي الوحدة المهام المسندة إليهم وناقش احتياجات الوحدة، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

والتقى الغامدي المستفيدين من خدمات الوزارة من أبناء المنطقة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

واطلع على نموذج السياحة الزراعية في منتجع اللوز البجلي، إذ يعتبر أحد الميزات النسبية للمنطقة وأحد أشهر منتجاتها، حيث يعتبر موطن شجرة اللوز البجلي ببني مالك الذي يتميز بطعمه اللذيذ والمختلف عن بقية أنواع اللوز المحلي والمستورد، فبيئة الطائف هي المكان الملائم لهذه الشجرة، وقد تنبت في غيرها إلا أن الجودة ليست ذاتها سواء في المحصول أو غزارة المنتج وبالشكل الطبيعي.

وفي موسمها الإقبال متزايد على اللوز البجلي المحلي المتفرد بصغر حجمه عن المستورد وجودته العالية.

كما قام بجولة على مشاتل إنتاج شتلات الأصول الزراعية للرمان والعنب والتين واللوز، ضمن مبادرات دعم الوزارة لبرنامج ريف ومبادرة المدرجات، وعلى المزارع المتخصصة في أشجار الفاكهة والاطلاع على مبادرات الوزارة "كمزرعة فليغرسها"، وفي الزراعة البعلية، ودور برنامج ريف في دعمها واختتم جولته بزيارة مزرعة المزارع السعيد.

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