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8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع

في أكثر من 179 منشطًا دعويًّا.. وتضمنت كلمات وعظية ومحاضرات "عن بعد"

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدّمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المنصرم أكثر من 8 آلاف مستفيد، وتضمنت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات للرجال والنساء عن بُعد، ومحاضرات مترجمة للجاليات عن بُعد، إضافة إلى توزيع (۱۰۰) كتاب، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، أن البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.

وأشار "الجعيد" إلى أن برنامج الكلمات الوعظية أُقيم في بعض جوامع الشرائع والقرى التابعة لها بمدة لا تتجاوز عشر دقائق حسب توجيهات الوزارة، وغالب الدروس والمحاضرات أُلقيت عن بُعد مراعاة لظروف الجائحة، إضافة لإنتاج مقاطع مترجمة عدة للجاليات، ونشرها في اليوتيوب، وتقديم العديد من المبادرات الإعلامية، ونشر سلسلة من النشرات التثقيفية عن فضل الصيام، ونشر تغريدات لمقاطع رمضانية بعدد (۳۰) تغريدة.

وأضاف الدكتور ستر بأن الجمعية كرمت (8) من مترجمي الجاليات، كما وزعت الجمعية (۲۰) سلة غذائية لمنسوبيها.

وذكر أن غالب عناوين البرامج والكلمات والدروس حول شهر رمضان المبارك وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، وشرح بعض الكتب العلمية.

وقد شاركت الجمعية مع مراكز نقاط فرز المعتمرين بالمصليات المتنقلة، وكرم المسؤول في نقاط الفرز الجمعية بشهادة لمشاركتها معهم بهذه المصليات، وشكرت الجمعية مسؤول نقاط الفرز على هذا التكريم، وعلى ما يقوم به رجال الأمن من عمل مبارك عظيم، خاصة في موسمَي الحج ورمضان، ودعت الله أن يحفظ لنا رجال أمننا وولاة أمرنا.

وشكر الدكتور ستر وزارتَي الموارد البشرية الشؤون الإسلامية على تيسير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمناشط الدعوة لجمعيات الدعوة، والجهود التي يقومون بها حيال ذلك.

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8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع
سبق

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدّمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المنصرم أكثر من 8 آلاف مستفيد، وتضمنت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات للرجال والنساء عن بُعد، ومحاضرات مترجمة للجاليات عن بُعد، إضافة إلى توزيع (۱۰۰) كتاب، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، أن البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.

وأشار "الجعيد" إلى أن برنامج الكلمات الوعظية أُقيم في بعض جوامع الشرائع والقرى التابعة لها بمدة لا تتجاوز عشر دقائق حسب توجيهات الوزارة، وغالب الدروس والمحاضرات أُلقيت عن بُعد مراعاة لظروف الجائحة، إضافة لإنتاج مقاطع مترجمة عدة للجاليات، ونشرها في اليوتيوب، وتقديم العديد من المبادرات الإعلامية، ونشر سلسلة من النشرات التثقيفية عن فضل الصيام، ونشر تغريدات لمقاطع رمضانية بعدد (۳۰) تغريدة.

وأضاف الدكتور ستر بأن الجمعية كرمت (8) من مترجمي الجاليات، كما وزعت الجمعية (۲۰) سلة غذائية لمنسوبيها.

وذكر أن غالب عناوين البرامج والكلمات والدروس حول شهر رمضان المبارك وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، وشرح بعض الكتب العلمية.

وقد شاركت الجمعية مع مراكز نقاط فرز المعتمرين بالمصليات المتنقلة، وكرم المسؤول في نقاط الفرز الجمعية بشهادة لمشاركتها معهم بهذه المصليات، وشكرت الجمعية مسؤول نقاط الفرز على هذا التكريم، وعلى ما يقوم به رجال الأمن من عمل مبارك عظيم، خاصة في موسمَي الحج ورمضان، ودعت الله أن يحفظ لنا رجال أمننا وولاة أمرنا.

وشكر الدكتور ستر وزارتَي الموارد البشرية الشؤون الإسلامية على تيسير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمناشط الدعوة لجمعيات الدعوة، والجهود التي يقومون بها حيال ذلك.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:22 AM

8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع

في أكثر من 179 منشطًا دعويًّا.. وتضمنت كلمات وعظية ومحاضرات "عن بعد"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدّمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المنصرم أكثر من 8 آلاف مستفيد، وتضمنت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات للرجال والنساء عن بُعد، ومحاضرات مترجمة للجاليات عن بُعد، إضافة إلى توزيع (۱۰۰) كتاب، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، أن البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بمركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة.

وأشار "الجعيد" إلى أن برنامج الكلمات الوعظية أُقيم في بعض جوامع الشرائع والقرى التابعة لها بمدة لا تتجاوز عشر دقائق حسب توجيهات الوزارة، وغالب الدروس والمحاضرات أُلقيت عن بُعد مراعاة لظروف الجائحة، إضافة لإنتاج مقاطع مترجمة عدة للجاليات، ونشرها في اليوتيوب، وتقديم العديد من المبادرات الإعلامية، ونشر سلسلة من النشرات التثقيفية عن فضل الصيام، ونشر تغريدات لمقاطع رمضانية بعدد (۳۰) تغريدة.

وأضاف الدكتور ستر بأن الجمعية كرمت (8) من مترجمي الجاليات، كما وزعت الجمعية (۲۰) سلة غذائية لمنسوبيها.

وذكر أن غالب عناوين البرامج والكلمات والدروس حول شهر رمضان المبارك وعلاقته بالقرآن، وتعزيز الأمن الفكري، وشرح بعض الكتب العلمية.

وقد شاركت الجمعية مع مراكز نقاط فرز المعتمرين بالمصليات المتنقلة، وكرم المسؤول في نقاط الفرز الجمعية بشهادة لمشاركتها معهم بهذه المصليات، وشكرت الجمعية مسؤول نقاط الفرز على هذا التكريم، وعلى ما يقوم به رجال الأمن من عمل مبارك عظيم، خاصة في موسمَي الحج ورمضان، ودعت الله أن يحفظ لنا رجال أمننا وولاة أمرنا.

وشكر الدكتور ستر وزارتَي الموارد البشرية الشؤون الإسلامية على تيسير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمناشط الدعوة لجمعيات الدعوة، والجهود التي يقومون بها حيال ذلك.

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