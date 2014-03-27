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"الخريف": سيكون لبنك التصدير دورٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية

توقّع أنه يسهم في زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ أنه سيكون لبنك التصدير والاستيراد دورٌ مهمٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية.

وقال "الخريف"؛ عبر حسابه في تويتر اليوم: البنك سيسهم في زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يؤدي إلى إحداث تأثير ملموس على الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": سيكون لبنك التصدير دورٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية
سبق

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ أنه سيكون لبنك التصدير والاستيراد دورٌ مهمٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية.

وقال "الخريف"؛ عبر حسابه في تويتر اليوم: البنك سيسهم في زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يؤدي إلى إحداث تأثير ملموس على الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
12:41 PM

"الخريف": سيكون لبنك التصدير دورٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية

توقّع أنه يسهم في زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف؛ أنه سيكون لبنك التصدير والاستيراد دورٌ مهمٌ في مواصلة نهضتنا الصناعية.

وقال "الخريف"؛ عبر حسابه في تويتر اليوم: البنك سيسهم في زيادة دعم التمويل للمصدّرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يؤدي إلى إحداث تأثير ملموس على الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

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