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رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف السعودية

اللقاء ناقش سبل تطوير العمل الصحافي والإعلام الرقمي

عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف السعودية
سبق

عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
10:57 PM

رئيسة "الإعلام المرئي والمسموع" تجتمع برؤساء تحرير الصحف السعودية

اللقاء ناقش سبل تطوير العمل الصحافي والإعلام الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

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