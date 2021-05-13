بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعًا طارئًا افتراضيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد القادم
بناء على طلب المملكة
بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعًا طارئًا افتراضيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد القادموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-13
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
10:37 PM
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد القادم
بناء على طلب المملكة
بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعًا طارئًا افتراضيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
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