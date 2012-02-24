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"صحة نجران" تحصد جوائز "إحسان" للتميز في تجربة "المريض 2020"

"الربيعة": حرصنا على تعزيز ثقافة الرعاية لجعل الإنسان محورًا للخدمة

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي اليوم الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة.

وتُوجت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2020 بمسار "أكثر قصة ملهمة" بمستشفى الملك خالد، وذلك ‫تحت عنوان "حياة الإنسان أولوية"، باستعراض قصة إنقاذ حياة مريضة هندية، تبلغ من العمر 34 عامًا بعد ولادة أربعة توائم في محافظة شرورة، وكانت تعاني فشلاً في الجهاز التنفسي لإصابتها بفيروس كورونا، وكيف تم التعامل مع الحالة منذ وصول البلاغ والاستجابة السريعة، وتوفير تقنية (الإيكمو) لدعم الحياة في موقع المريضة بمستشفى شرورة حتى وصولها للمستشفى، وتلقيها للرعاية الصحية، إلى أن غادرت وهي بصحة جيدة.

كما حققت "صحة نجران" جائزة إحسان للتميُّز في تجربة المريض في مسار أعلى نسبة رضا في الرحلة العلاجية لفحص ما قبل الزواج في المختبر الإقليمي؛ وذلك نتيجة تنفيذ برامج لتحسين الأداء داخل المختبر، أسهمت في تحقيق أعلى نسبة رضا، أبرزها تسهيل عملية وصول المراجع للاستقبال، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى توفير طاقم تمريض ذي خبرة ومهارة وسرعة، والتعامل مع البلاغات وحلها، وتهيئة مكان مناسب للانتظار، والتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والمرابطين على الحد بشكل خاص، والرد على استفسارات المراجعين بشكل لائق، وظهور النتائج في وقت مناسب.

وأوضح الدكتور الربيعة أن تجربة المريض تعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية، ومؤشرًا أساسيًّا لنجاح المؤسسات الصحية.

وأكد خلال كلمة له بهذه المناسبة أن وزارة الصحة حرصت على تشجيع وتحفيز ممارسات تجربة المريض، وتعزيز ثقافة الرعاية التي تجعل الإنسان محورًا رئيسيًّا للخدمة، حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين، وتعزيز دورهم، وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن جائزة إحسان هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز تجربة المريض لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة.

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"صحة نجران" تحصد جوائز "إحسان" للتميز في تجربة "المريض 2020"
سبق

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي اليوم الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة.

وتُوجت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2020 بمسار "أكثر قصة ملهمة" بمستشفى الملك خالد، وذلك ‫تحت عنوان "حياة الإنسان أولوية"، باستعراض قصة إنقاذ حياة مريضة هندية، تبلغ من العمر 34 عامًا بعد ولادة أربعة توائم في محافظة شرورة، وكانت تعاني فشلاً في الجهاز التنفسي لإصابتها بفيروس كورونا، وكيف تم التعامل مع الحالة منذ وصول البلاغ والاستجابة السريعة، وتوفير تقنية (الإيكمو) لدعم الحياة في موقع المريضة بمستشفى شرورة حتى وصولها للمستشفى، وتلقيها للرعاية الصحية، إلى أن غادرت وهي بصحة جيدة.

كما حققت "صحة نجران" جائزة إحسان للتميُّز في تجربة المريض في مسار أعلى نسبة رضا في الرحلة العلاجية لفحص ما قبل الزواج في المختبر الإقليمي؛ وذلك نتيجة تنفيذ برامج لتحسين الأداء داخل المختبر، أسهمت في تحقيق أعلى نسبة رضا، أبرزها تسهيل عملية وصول المراجع للاستقبال، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى توفير طاقم تمريض ذي خبرة ومهارة وسرعة، والتعامل مع البلاغات وحلها، وتهيئة مكان مناسب للانتظار، والتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والمرابطين على الحد بشكل خاص، والرد على استفسارات المراجعين بشكل لائق، وظهور النتائج في وقت مناسب.

وأوضح الدكتور الربيعة أن تجربة المريض تعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية، ومؤشرًا أساسيًّا لنجاح المؤسسات الصحية.

وأكد خلال كلمة له بهذه المناسبة أن وزارة الصحة حرصت على تشجيع وتحفيز ممارسات تجربة المريض، وتعزيز ثقافة الرعاية التي تجعل الإنسان محورًا رئيسيًّا للخدمة، حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين، وتعزيز دورهم، وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن جائزة إحسان هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز تجربة المريض لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:46 PM

"صحة نجران" تحصد جوائز "إحسان" للتميز في تجربة "المريض 2020"

"الربيعة": حرصنا على تعزيز ثقافة الرعاية لجعل الإنسان محورًا للخدمة

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بندر آل فطيح - نجران
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كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي اليوم الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة.

وتُوجت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2020 بمسار "أكثر قصة ملهمة" بمستشفى الملك خالد، وذلك ‫تحت عنوان "حياة الإنسان أولوية"، باستعراض قصة إنقاذ حياة مريضة هندية، تبلغ من العمر 34 عامًا بعد ولادة أربعة توائم في محافظة شرورة، وكانت تعاني فشلاً في الجهاز التنفسي لإصابتها بفيروس كورونا، وكيف تم التعامل مع الحالة منذ وصول البلاغ والاستجابة السريعة، وتوفير تقنية (الإيكمو) لدعم الحياة في موقع المريضة بمستشفى شرورة حتى وصولها للمستشفى، وتلقيها للرعاية الصحية، إلى أن غادرت وهي بصحة جيدة.

كما حققت "صحة نجران" جائزة إحسان للتميُّز في تجربة المريض في مسار أعلى نسبة رضا في الرحلة العلاجية لفحص ما قبل الزواج في المختبر الإقليمي؛ وذلك نتيجة تنفيذ برامج لتحسين الأداء داخل المختبر، أسهمت في تحقيق أعلى نسبة رضا، أبرزها تسهيل عملية وصول المراجع للاستقبال، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى توفير طاقم تمريض ذي خبرة ومهارة وسرعة، والتعامل مع البلاغات وحلها، وتهيئة مكان مناسب للانتظار، والتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والمرابطين على الحد بشكل خاص، والرد على استفسارات المراجعين بشكل لائق، وظهور النتائج في وقت مناسب.

وأوضح الدكتور الربيعة أن تجربة المريض تعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية، ومؤشرًا أساسيًّا لنجاح المؤسسات الصحية.

وأكد خلال كلمة له بهذه المناسبة أن وزارة الصحة حرصت على تشجيع وتحفيز ممارسات تجربة المريض، وتعزيز ثقافة الرعاية التي تجعل الإنسان محورًا رئيسيًّا للخدمة، حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين، وتعزيز دورهم، وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن جائزة إحسان هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز تجربة المريض لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة.

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