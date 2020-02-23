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"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية جدة".. هنا وُجد

أحد قراء الصحيفة تعرف على ملامحه من الخبر المنشور وأبلغ ذويه

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً الذي هرب من مستشفى النفسية بجدة، الخميس الماضي، حيث تم العثور عليه داخل أحد المطاعم اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض "عبدالمعطي مقنع العمري" اتصالاً هاتفياً، عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم، من أحد قراء الصحيفة، استطاع أن يعثر عليه داخل أحد المطاعم بمنطقة البلد بجدة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وأبلغ ذويه الذين تسلّموه وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ أربعة أيام.

وكان ذوو المريض النفسي "العمري" ناشدوا عبر "سبق" في خبر نشر صباح اليوم بعنوان "الأمن يكثّف البحث.. هروب مريض نفسياً من نفسية جدة وأسرته تناشد"، جاء فيه أن أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ تواصل بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن أودعته أسرته طوارئ المستشفى، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.

نفسية جدة المريض الهارب

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"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية جدة".. هنا وُجد
سبق

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً الذي هرب من مستشفى النفسية بجدة، الخميس الماضي، حيث تم العثور عليه داخل أحد المطاعم اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض "عبدالمعطي مقنع العمري" اتصالاً هاتفياً، عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم، من أحد قراء الصحيفة، استطاع أن يعثر عليه داخل أحد المطاعم بمنطقة البلد بجدة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وأبلغ ذويه الذين تسلّموه وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ أربعة أيام.

وكان ذوو المريض النفسي "العمري" ناشدوا عبر "سبق" في خبر نشر صباح اليوم بعنوان "الأمن يكثّف البحث.. هروب مريض نفسياً من نفسية جدة وأسرته تناشد"، جاء فيه أن أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ تواصل بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن أودعته أسرته طوارئ المستشفى، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:05 PM

"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية جدة".. هنا وُجد

أحد قراء الصحيفة تعرف على ملامحه من الخبر المنشور وأبلغ ذويه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,518

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً الذي هرب من مستشفى النفسية بجدة، الخميس الماضي، حيث تم العثور عليه داخل أحد المطاعم اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض "عبدالمعطي مقنع العمري" اتصالاً هاتفياً، عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم، من أحد قراء الصحيفة، استطاع أن يعثر عليه داخل أحد المطاعم بمنطقة البلد بجدة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وأبلغ ذويه الذين تسلّموه وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ أربعة أيام.

وكان ذوو المريض النفسي "العمري" ناشدوا عبر "سبق" في خبر نشر صباح اليوم بعنوان "الأمن يكثّف البحث.. هروب مريض نفسياً من نفسية جدة وأسرته تناشد"، جاء فيه أن أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ تواصل بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن أودعته أسرته طوارئ المستشفى، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.

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