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على حساب ضمك وبخماسية.. الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك

نواف العابد خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تجاوز محطة ضيفه ضمك 5/0 ، وذلك في لقاء جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات الشباب في إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي "بانيغا " و " ايغالو " كانت تصطدم بحضور الدفاع والحارس المحاسنة .

وفي الشوط الثاني انتفض الشباب وانهار الضيف، ليبدأ أصحاب الأرض سلسلة الأهداف، حيث افتتح متعب الحربي الأهداف عند الدقيقة 50 بعد استثماره لعرضية "باولينهو " .

وفي الدقيقة 57 أضاف " باولينهو " الهدف الثاني، ويلحق به زميله "جونيور " بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، ويحضر "إيغالو" بالهدف الشبابي الرابع عند الدقيقة 71، ومن ثم أضاف البديل الناجح تركي العمار الهدف الخامس في الدقيقة 83 .

وفي الدقيقة 89 أكمل الشباب اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن خرج نواف العابد بالبطاقة الحمراء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على حساب ضمك وبخماسية.. الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تجاوز محطة ضيفه ضمك 5/0 ، وذلك في لقاء جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات الشباب في إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي "بانيغا " و " ايغالو " كانت تصطدم بحضور الدفاع والحارس المحاسنة .

وفي الشوط الثاني انتفض الشباب وانهار الضيف، ليبدأ أصحاب الأرض سلسلة الأهداف، حيث افتتح متعب الحربي الأهداف عند الدقيقة 50 بعد استثماره لعرضية "باولينهو " .

وفي الدقيقة 57 أضاف " باولينهو " الهدف الثاني، ويلحق به زميله "جونيور " بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، ويحضر "إيغالو" بالهدف الشبابي الرابع عند الدقيقة 71، ومن ثم أضاف البديل الناجح تركي العمار الهدف الخامس في الدقيقة 83 .

وفي الدقيقة 89 أكمل الشباب اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن خرج نواف العابد بالبطاقة الحمراء.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:58 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:25 PM

على حساب ضمك وبخماسية.. الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك

نواف العابد خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
747

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تجاوز محطة ضيفه ضمك 5/0 ، وذلك في لقاء جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات الشباب في إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي "بانيغا " و " ايغالو " كانت تصطدم بحضور الدفاع والحارس المحاسنة .

وفي الشوط الثاني انتفض الشباب وانهار الضيف، ليبدأ أصحاب الأرض سلسلة الأهداف، حيث افتتح متعب الحربي الأهداف عند الدقيقة 50 بعد استثماره لعرضية "باولينهو " .

وفي الدقيقة 57 أضاف " باولينهو " الهدف الثاني، ويلحق به زميله "جونيور " بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، ويحضر "إيغالو" بالهدف الشبابي الرابع عند الدقيقة 71، ومن ثم أضاف البديل الناجح تركي العمار الهدف الخامس في الدقيقة 83 .

وفي الدقيقة 89 أكمل الشباب اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن خرج نواف العابد بالبطاقة الحمراء.

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