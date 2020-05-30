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"الداخلية" تعلن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار كورونا المُعدَّة من "الصحة"

"الخطوط السعودية": لن يُسمح بالسفر لمن أعمارهم تحت 15 سنة دون وجود مرافق

أعلنت "الخطوط السعودية" أنها ضمن إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة، قرَّرت عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم.

وحدَّدت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة. داعية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية": لن يُسمح بالسفر لمن أعمارهم تحت 15 سنة دون وجود مرافق
سبق

أعلنت "الخطوط السعودية" أنها ضمن إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة، قرَّرت عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم.

وحدَّدت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة. داعية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:01 AM

"الخطوط السعودية": لن يُسمح بالسفر لمن أعمارهم تحت 15 سنة دون وجود مرافق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,458

أعلنت "الخطوط السعودية" أنها ضمن إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة، قرَّرت عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم.

وحدَّدت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة. داعية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.

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