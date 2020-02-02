بلاغات لـ "نزاهة" .. 8 أعوام ومشروع صرف صبيا لا يجري بمساربه والإدارة ترد

فيما فتحت صهاريج التصريف الصحي بحيرة مخالفة تتسبّب في تهديد بيئي للأهالي

كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه تم رفع بلاغات لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن مشروع الصرف الصحي بمحافظة صبيا- وسط منطقة جازان، وذلك على خلفية عدم استفادة السكان منه على الرغم من مرور ما يزيد على ثماني سنوات منذ موعد تسلُّم المشروع.

وأكّد الأهالي ببعض الأحياء أن مشروع الصرف الصحي لا يجري بمساربه مما كلّف الأهالي معاناة طويلة مع صهاريج التصريف الصحي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه مشروع الصرف الذي كلّف الدولة ميزانية كبيرة ولم يستفد منه كثيرٌ من المواطنين حتى هذه الأيام.

وبيّن المواطنون أن المشروع أيضاً حتى في مواقع بعيدة عن مركز المحافظة أيضاً لم يرَ النور ولم تجر المياه بمساربها؛ ما تسبّب في انتقال صهاريج التصريف الصحي في قرى شمال صبيا، إلى فتح بحيرة مخالفة للاشتراطات بالقرب من مجرى وادي غوان على طريق الحقو؛ ما قد يسبّب أضراراً بيئية كبيرة ويطالبون بتدخل الجهات المعنية.

من جهتها، أوضحت خدمات المياه بجازان في ردٍّ على استفسار "سبق"، أنه تم تسليم الموقع العام للمقاول للبدء بتنفيذ الخط الناقل للمحطة، وقد يستغرق العمل للخط الناقل ٩ أشهر تقريباً، علماً بأن المحطة تعمل من سنة وبعد الانتهاء من الخط سيتم تشغيل الشبكة.