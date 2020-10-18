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شرطة حائل تطيح بـ3 مقيمين تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية

مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية، تجاوزت مليون ريال، إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة حائل تطيح بـ3 مقيمين تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية، تجاوزت مليون ريال، إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:38 PM

شرطة حائل تطيح بـ3 مقيمين تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية

مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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1,036

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ تورَّطوا بتحويل مبالغ مالية، تجاوزت مليون ريال، إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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