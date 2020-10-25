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الدولي " حجازي " اتحادي لمدة عام.. و"الحائلي" يعد بإسعاد الجماهير

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعاقدها رسمياً مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي نجم وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وأكد "الحائلي" بأن التعاقد مع حجازي يعكس حرص الإدارة على توفير كافة المقومات أمام الفريق ليقدم العطاء المميز الذي تتطلع له الجماهير الاتحادية الكبـيرة، مشيداً بالعمل الذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً في جانب تسجيل اللاعبين الجدد وتسوية وضع اللاعبين الذين لم يكن أمامهم فرصة للاستمرار مع الفريق خلال المرحلة الحالية بطريقة احترافية، تضمن لهم فرصة مناسبة للانتقال لأندية أخرى وتحافظ على حقوق النادي.

وخاض حجازي 104 مباريات مع الفريق الإنجليزي في كافة البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وظهر هذا الموسم للمرة الأولى في الجولة الماضية التي تعادل فيها الفريق أمام بيرنلي بدون أهداف.


وكان حجازي ضمن العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدولي " حجازي " اتحادي لمدة عام.. و"الحائلي" يعد بإسعاد الجماهير
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعاقدها رسمياً مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي نجم وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وأكد "الحائلي" بأن التعاقد مع حجازي يعكس حرص الإدارة على توفير كافة المقومات أمام الفريق ليقدم العطاء المميز الذي تتطلع له الجماهير الاتحادية الكبـيرة، مشيداً بالعمل الذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً في جانب تسجيل اللاعبين الجدد وتسوية وضع اللاعبين الذين لم يكن أمامهم فرصة للاستمرار مع الفريق خلال المرحلة الحالية بطريقة احترافية، تضمن لهم فرصة مناسبة للانتقال لأندية أخرى وتحافظ على حقوق النادي.

وخاض حجازي 104 مباريات مع الفريق الإنجليزي في كافة البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وظهر هذا الموسم للمرة الأولى في الجولة الماضية التي تعادل فيها الفريق أمام بيرنلي بدون أهداف.


وكان حجازي ضمن العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:32 PM

الدولي " حجازي " اتحادي لمدة عام.. و"الحائلي" يعد بإسعاد الجماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعاقدها رسمياً مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي نجم وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

وأكد "الحائلي" بأن التعاقد مع حجازي يعكس حرص الإدارة على توفير كافة المقومات أمام الفريق ليقدم العطاء المميز الذي تتطلع له الجماهير الاتحادية الكبـيرة، مشيداً بالعمل الذي تم خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً في جانب تسجيل اللاعبين الجدد وتسوية وضع اللاعبين الذين لم يكن أمامهم فرصة للاستمرار مع الفريق خلال المرحلة الحالية بطريقة احترافية، تضمن لهم فرصة مناسبة للانتقال لأندية أخرى وتحافظ على حقوق النادي.

وخاض حجازي 104 مباريات مع الفريق الإنجليزي في كافة البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وظهر هذا الموسم للمرة الأولى في الجولة الماضية التي تعادل فيها الفريق أمام بيرنلي بدون أهداف.


وكان حجازي ضمن العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

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