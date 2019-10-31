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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الفلبين

تَسَبّب في اهتزاز عدد من المباني

ضَرَب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم، متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 09:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:11 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه الأحدث قريبًا من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

ولم تَرِد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الفلبين
سبق

ضَرَب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم، متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 09:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:11 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه الأحدث قريبًا من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

ولم تَرِد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
08:30 AM

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب الفلبين

تَسَبّب في اهتزاز عدد من المباني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
0
696

ضَرَب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم، متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 09:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:11 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه الأحدث قريبًا من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو (972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

ولم تَرِد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

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