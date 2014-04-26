النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة متهورة في قلب الطريق

كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص "بطريقة بهلوانية"، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدماً قدميه أولاً، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصاً بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.


وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاماً، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة متهورة في قلب الطريق
سبق

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص "بطريقة بهلوانية"، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدماً قدميه أولاً، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصاً بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.


وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاماً، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:41 PM

فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة متهورة في قلب الطريق

كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,434

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص "بطريقة بهلوانية"، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدماً قدميه أولاً، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصاً بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.


وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاماً، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,384
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة