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صفقة استحواذ تجعل موسيقى "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً

ستصل الصفقة إلى نحو 400 مليار دولار أمريكي

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "أبل" الأمريكية في طريقها للاستحواذ على تطبيق شهير سيجعل موسيقى أجهزة "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً.

أوضحت التقارير أن "أبل" ستستحوذ على تطبيق "شازام" الصوتي الشهير، في صفقة تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي.
ويتميز "شازام" بأنه يمكنه التعرف على الأغاني أو الأفلام أو حتى المسلسلات التلفزيونية باستعمال مقطع صوتي بسيط من ذلك العمل.
وستتمكن "أبل" بموجب تلك الصفقة من اقتناء التقنيات المتقدمة لتمييز الأصوات والموسيقى في "شازام"، والتي ستمكن من دعمها في الأجهزة الذكية المرتقبة.
كما أنه ستمكن الشركة الأمريكية من تطوير تقنيات "الواقع المعزز" في أجهزة "أبل" الذكية.
ويمتلك "شازام" أكثر من مليار تحميل، لنحو 19 عامًا، ولكن تراجع الدخل بصورة كبيرة من التطبيق لعام 2016.

الرئيسية/ تقنية / التطبيقات

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صفقة استحواذ تجعل موسيقى "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "أبل" الأمريكية في طريقها للاستحواذ على تطبيق شهير سيجعل موسيقى أجهزة "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً.

أوضحت التقارير أن "أبل" ستستحوذ على تطبيق "شازام" الصوتي الشهير، في صفقة تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي.
ويتميز "شازام" بأنه يمكنه التعرف على الأغاني أو الأفلام أو حتى المسلسلات التلفزيونية باستعمال مقطع صوتي بسيط من ذلك العمل.
وستتمكن "أبل" بموجب تلك الصفقة من اقتناء التقنيات المتقدمة لتمييز الأصوات والموسيقى في "شازام"، والتي ستمكن من دعمها في الأجهزة الذكية المرتقبة.
كما أنه ستمكن الشركة الأمريكية من تطوير تقنيات "الواقع المعزز" في أجهزة "أبل" الذكية.
ويمتلك "شازام" أكثر من مليار تحميل، لنحو 19 عامًا، ولكن تراجع الدخل بصورة كبيرة من التطبيق لعام 2016.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:16 PM

صفقة استحواذ تجعل موسيقى "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً

ستصل الصفقة إلى نحو 400 مليار دولار أمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "أبل" الأمريكية في طريقها للاستحواذ على تطبيق شهير سيجعل موسيقى أجهزة "آيفون" و"آيباد" أكثر ذكاءً.

أوضحت التقارير أن "أبل" ستستحوذ على تطبيق "شازام" الصوتي الشهير، في صفقة تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي.
ويتميز "شازام" بأنه يمكنه التعرف على الأغاني أو الأفلام أو حتى المسلسلات التلفزيونية باستعمال مقطع صوتي بسيط من ذلك العمل.
وستتمكن "أبل" بموجب تلك الصفقة من اقتناء التقنيات المتقدمة لتمييز الأصوات والموسيقى في "شازام"، والتي ستمكن من دعمها في الأجهزة الذكية المرتقبة.
كما أنه ستمكن الشركة الأمريكية من تطوير تقنيات "الواقع المعزز" في أجهزة "أبل" الذكية.
ويمتلك "شازام" أكثر من مليار تحميل، لنحو 19 عامًا، ولكن تراجع الدخل بصورة كبيرة من التطبيق لعام 2016.

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