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بدرّاجة بخارية.. رحالة سعودي وزوجته يجوبان المملكة ويرويان المغامرة

تسلق جبال ودخول مغارات وأوكار حيوانات وسباحة.. "من الخوف إلى المشاركة"

روى رحالة سعودي وزوجته، تفاصيل مغامرتهما معاً خلال جولاتهما بالمملكة على متن درّاجة نارية.

وكشف الرحالة "عبدالعزيز"، خلال لقائهما ببرنامج اليوم على الإخبارية، أن زوجته شاركته مغامراته بعد ترددها في البداية وخوفها من المغامرة فبدأت بالدرّاجات الهوائية والسباحة.

وقالت الزوجة، إنه خلال إحدى الرحلات تسلقت أحد الجبال وغامرت بدخول بعض المغارات رغم وجود أوكار حيوانات بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدرّاجة بخارية.. رحالة سعودي وزوجته يجوبان المملكة ويرويان المغامرة
سبق

روى رحالة سعودي وزوجته، تفاصيل مغامرتهما معاً خلال جولاتهما بالمملكة على متن درّاجة نارية.

وكشف الرحالة "عبدالعزيز"، خلال لقائهما ببرنامج اليوم على الإخبارية، أن زوجته شاركته مغامراته بعد ترددها في البداية وخوفها من المغامرة فبدأت بالدرّاجات الهوائية والسباحة.

وقالت الزوجة، إنه خلال إحدى الرحلات تسلقت أحد الجبال وغامرت بدخول بعض المغارات رغم وجود أوكار حيوانات بها.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
12:17 PM

بدرّاجة بخارية.. رحالة سعودي وزوجته يجوبان المملكة ويرويان المغامرة

تسلق جبال ودخول مغارات وأوكار حيوانات وسباحة.. "من الخوف إلى المشاركة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
13,266

روى رحالة سعودي وزوجته، تفاصيل مغامرتهما معاً خلال جولاتهما بالمملكة على متن درّاجة نارية.

وكشف الرحالة "عبدالعزيز"، خلال لقائهما ببرنامج اليوم على الإخبارية، أن زوجته شاركته مغامراته بعد ترددها في البداية وخوفها من المغامرة فبدأت بالدرّاجات الهوائية والسباحة.

وقالت الزوجة، إنه خلال إحدى الرحلات تسلقت أحد الجبال وغامرت بدخول بعض المغارات رغم وجود أوكار حيوانات بها.

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