البحرين تُمدد إجراءات العزل العام لأسبوعين إضافيين

تشمل الاستمرار في إغلاق دور السينما والمراكز الرياضية

مدّدت البحرين، أمس الأربعاء، إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين؛ بدءًا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو؛ وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "بنا".

وذكرت الوكالة أن الإجراءات تشمل "الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة، على الطلبات الخارجية والتوصيل"، إلى جانب إجراءات أخرى.