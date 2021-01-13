المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.