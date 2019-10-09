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بالصورة.. شجرة كبيرة تسقط على سيارة مواطن بسامر جدة

بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة

تسببت العواصف التي ضربت محافظة جدة، مساء أمس، بسقوط شجرة كبيرة على سيارة أحد المواطنين بحي السامر، شمال شرق المحافظة.

وتفاجأ المواطن أحمد الشهري، عقب خروجه من منزله بسقوط إحدى الأشجار على سيارته وغطتها بشكل كامل، مما استدعاه لإبلاغ الجهات المختصة؛ للحضور وعمل تقرير بالحادثة.

وناشد "الشهري" بلدية بريمان سرعة التجاوب مع بلاغه، ورفع أنقاض الشجرة عن سيارته التي ما زالت حتى الآن عالقة دون تجاوب منهم، على حد تعبيره، مطالباً بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادثة تمهيداً لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصورة.. شجرة كبيرة تسقط على سيارة مواطن بسامر جدة
سبق

تسببت العواصف التي ضربت محافظة جدة، مساء أمس، بسقوط شجرة كبيرة على سيارة أحد المواطنين بحي السامر، شمال شرق المحافظة.

وتفاجأ المواطن أحمد الشهري، عقب خروجه من منزله بسقوط إحدى الأشجار على سيارته وغطتها بشكل كامل، مما استدعاه لإبلاغ الجهات المختصة؛ للحضور وعمل تقرير بالحادثة.

وناشد "الشهري" بلدية بريمان سرعة التجاوب مع بلاغه، ورفع أنقاض الشجرة عن سيارته التي ما زالت حتى الآن عالقة دون تجاوب منهم، على حد تعبيره، مطالباً بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادثة تمهيداً لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
05:27 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:48 PM

بالصورة.. شجرة كبيرة تسقط على سيارة مواطن بسامر جدة

بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
15
11,392

تسببت العواصف التي ضربت محافظة جدة، مساء أمس، بسقوط شجرة كبيرة على سيارة أحد المواطنين بحي السامر، شمال شرق المحافظة.

وتفاجأ المواطن أحمد الشهري، عقب خروجه من منزله بسقوط إحدى الأشجار على سيارته وغطتها بشكل كامل، مما استدعاه لإبلاغ الجهات المختصة؛ للحضور وعمل تقرير بالحادثة.

وناشد "الشهري" بلدية بريمان سرعة التجاوب مع بلاغه، ورفع أنقاض الشجرة عن سيارته التي ما زالت حتى الآن عالقة دون تجاوب منهم، على حد تعبيره، مطالباً بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادثة تمهيداً لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

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