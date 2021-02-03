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مخالفة تدابير "كورونا" تغلق 3 منشآت تجارية بمكة وتضبط عاملين

لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم ضبط عاملين لعدم الالتزام بتدابير كورونا.

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مخالفة تدابير "كورونا" تغلق 3 منشآت تجارية بمكة وتضبط عاملين
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم ضبط عاملين لعدم الالتزام بتدابير كورونا.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:25 PM

مخالفة تدابير "كورونا" تغلق 3 منشآت تجارية بمكة وتضبط عاملين

لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
967

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم ضبط عاملين لعدم الالتزام بتدابير كورونا.

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