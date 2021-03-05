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أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية

أكد اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كل احتياجات المواطن والمقيم

التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، مشايخ وأعيان وأهالي محافظة صامطة ومراكزها.

وشدد أمير جازان في مستهل اللقاء على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كل احتياجات المواطن والمقيم من خلال تقديم الدعم اللا محدود للمشروعات المنفذة بمناطق المملكة عامة ومنطقة جازان خاصة.

كما شدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم؛ للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن؛ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وبحث الأمير محمد بن ناصر احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافةً إلى الآراء والمقترحات المقدمة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

جازان الأمير محمد بن ناصر أمير جازان صامطة محافظة صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية
سبق

التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، مشايخ وأعيان وأهالي محافظة صامطة ومراكزها.

وشدد أمير جازان في مستهل اللقاء على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كل احتياجات المواطن والمقيم من خلال تقديم الدعم اللا محدود للمشروعات المنفذة بمناطق المملكة عامة ومنطقة جازان خاصة.

كما شدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم؛ للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن؛ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وبحث الأمير محمد بن ناصر احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافةً إلى الآراء والمقترحات المقدمة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
12:22 AM

أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية

أكد اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كل احتياجات المواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، مشايخ وأعيان وأهالي محافظة صامطة ومراكزها.

وشدد أمير جازان في مستهل اللقاء على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تلبية كل احتياجات المواطن والمقيم من خلال تقديم الدعم اللا محدود للمشروعات المنفذة بمناطق المملكة عامة ومنطقة جازان خاصة.

كما شدد على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية، مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم؛ للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن؛ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وبحث الأمير محمد بن ناصر احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافةً إلى الآراء والمقترحات المقدمة.

حضر اللقاء: وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

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