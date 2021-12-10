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"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة والشمالية والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة والشمالية والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:37 AM

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: عوالق ترابية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة والشمالية والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

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