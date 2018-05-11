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زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب وادي الأردن وآخر في اليابان قوته 5.5

طوكيو: لم يتم التحذير من حدوث موجات مد عملاقة ولا أنباء عن أضرار

ضرَب زلزال بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة وادي الأردن اليوم، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

وأوضح مرصد الزلازل الأردني، أن الزلزال وقع على بُعد 24 كلم غرب مدينة إربد شمال البلاد.

وفي اليابان ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترًا.

ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة، ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

زلزال

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زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب وادي الأردن وآخر في اليابان قوته 5.5
سبق

ضرَب زلزال بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة وادي الأردن اليوم، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

وأوضح مرصد الزلازل الأردني، أن الزلزال وقع على بُعد 24 كلم غرب مدينة إربد شمال البلاد.

وفي اليابان ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترًا.

ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة، ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:23 AM

زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب وادي الأردن وآخر في اليابان قوته 5.5

طوكيو: لم يتم التحذير من حدوث موجات مد عملاقة ولا أنباء عن أضرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرَب زلزال بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة وادي الأردن اليوم، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

وأوضح مرصد الزلازل الأردني، أن الزلزال وقع على بُعد 24 كلم غرب مدينة إربد شمال البلاد.

وفي اليابان ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترًا.

ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة، ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

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