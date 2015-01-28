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وزراء الصحة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعًا "عن بُعد"

ضِمن جهود الارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك

عقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الاستثنائي برئاسة وزيرة الصحة بمملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء الصحة بدول الخليج، الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على الدعم المستمر والقرارات الموجهة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وتقديم أنواع الدعم للقطاع الصحي في الدول الأعضاء للقيام بدوره في الوقاية، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع الاستثنائي آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الـ41، المتضمنة اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، واعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بما يعزز من توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي.

وزراء الصحة دول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء الصحة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعًا "عن بُعد"
سبق

عقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الاستثنائي برئاسة وزيرة الصحة بمملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء الصحة بدول الخليج، الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على الدعم المستمر والقرارات الموجهة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وتقديم أنواع الدعم للقطاع الصحي في الدول الأعضاء للقيام بدوره في الوقاية، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع الاستثنائي آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الـ41، المتضمنة اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، واعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بما يعزز من توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:14 PM

وزراء الصحة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعًا "عن بُعد"

ضِمن جهود الارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الاستثنائي برئاسة وزيرة الصحة بمملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء الصحة بدول الخليج، الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على الدعم المستمر والقرارات الموجهة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وتقديم أنواع الدعم للقطاع الصحي في الدول الأعضاء للقيام بدوره في الوقاية، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع الاستثنائي آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الـ41، المتضمنة اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، واعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بما يعزز من توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي.

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