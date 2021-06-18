النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

يواجه أوزباكستان الاثنين المقبل

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعداداً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب، هدفت إلى تطبيق التنظيم الدفاعي والضغط العالي.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل، ضمن افتتاحية مبارياته في كأس العرب.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعداداً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب، هدفت إلى تطبيق التنظيم الدفاعي والضغط العالي.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل، ضمن افتتاحية مبارياته في كأس العرب.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:24 PM

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل استعدادته لكأس العرب في مصر

يواجه أوزباكستان الاثنين المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعداداً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب، هدفت إلى تطبيق التنظيم الدفاعي والضغط العالي.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الاثنين المقبل، ضمن افتتاحية مبارياته في كأس العرب.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,887

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة