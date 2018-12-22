"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة والرياض والشرقية والشمالية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم، فيما تشهد الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.