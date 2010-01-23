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قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

ليبلغ مجموع الصادرات الزراعية للمملكة 12500 طن خلال 32 يوماً

قالت قناة "السومرية" العراقية، إن العرق سيصدّر 5 آلاف طن من الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي؛ في تصريح له، إنه "تمّت الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية".

وتابع الخفاجي؛ أن "مجموع الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى السعودية بلغ 12500 طن خلال 32 يوماً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية
سبق

قالت قناة "السومرية" العراقية، إن العرق سيصدّر 5 آلاف طن من الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي؛ في تصريح له، إنه "تمّت الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية".

وتابع الخفاجي؛ أن "مجموع الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى السعودية بلغ 12500 طن خلال 32 يوماً".

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:47 AM

قناة السومرية.. "السعودية" تستورد 5 آلاف طن من الطماطم العراقية

ليبلغ مجموع الصادرات الزراعية للمملكة 12500 طن خلال 32 يوماً

A A A
خالد علي - الرياض
5
5,561

قالت قناة "السومرية" العراقية، إن العرق سيصدّر 5 آلاف طن من الطماطم إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي؛ في تصريح له، إنه "تمّت الموافقة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية".

وتابع الخفاجي؛ أن "مجموع الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى السعودية بلغ 12500 طن خلال 32 يوماً".

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