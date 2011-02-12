وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتي ووزيرة خارجية السنغال

تم استعراض العلاقات وسبل تعزيزها

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وثمّن سموه خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية جيبوتي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبدته وزيرة خارجية السنغال من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.