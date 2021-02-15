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شرطة الرياض تطيح بمواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجر أجهزة إلكترونية

من أرباب السوابق وتم القبض عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بتاريخ 1/ 7/ 1442هـ حادثة سطو على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض، تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق أمني متخصص بشرطة المنطقة عن كشف غموض الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها (وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقد تم القبض عليهما.

وأضاف الرائد "الكريديس" أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب الجريمة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما على القفازات التي استخدمت في جريمتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجر أجهزة إلكترونية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بتاريخ 1/ 7/ 1442هـ حادثة سطو على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض، تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق أمني متخصص بشرطة المنطقة عن كشف غموض الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها (وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقد تم القبض عليهما.

وأضاف الرائد "الكريديس" أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب الجريمة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما على القفازات التي استخدمت في جريمتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
07:43 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجر أجهزة إلكترونية

من أرباب السوابق وتم القبض عليهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بتاريخ 1/ 7/ 1442هـ حادثة سطو على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض، تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق أمني متخصص بشرطة المنطقة عن كشف غموض الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها (وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقد تم القبض عليهما.

وأضاف الرائد "الكريديس" أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب الجريمة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما على القفازات التي استخدمت في جريمتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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